Sözleri herkesi şoke etti! 'Suçlu annemdir, şikayetçi değilim'

Aydın'da işyerinde eşi Zeynep'i zincirle boğarak öldüren Ercan Ö.'nün yargılandığı davada çiftin oğulları 17 yaşındaki M.Ö'nün cinayetle ilgili annesini suçlaması şaşkınlık yarattı. Annesinin ailesini ayakta tutmak için çaba sarf etmediğini belirten M.Ö. "Annem ölmeyi hak etmişti, ben babamın arkasındayım" diye konuştu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 22 Mart'ta Zeynep Ö.'nün boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan Ö. tarafından zincirle boğularak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Ercan Ö., cinayeti namus nedeniyle işlediğini iddia etti. Davada çiftin oğulları M.Ö. tanık olarak dinlendi. Annesinin kendisine şiddet uyguladığını, babasına da sürekli hakaretler savurduğunu dile getiren M.Ö, "Annem, ailenin ayakta kalması için hiç çaba sarf etmiyordu. Son dönemde sürekli telefonla ilgileniyordu. Annemin başkalarıyla cilveleştiğini gördüm. Yuvamız bozulmasın diye bunu babama söylemedim. Bazen bu benim annem olamaz diyordum. Suçlu annemdir, ölmeyi hak etmişti. Babamdan şikayetçi değilim, babamın arkasındayım" diye konuştu.

TUTUKLULUĞA DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık Ercan Ö.'nün tutukluğunun devam etmesine karar vererek duruşmayı 9 Aralık'a erteledi. Ercan Ö. savunmasında, "Eşimle aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Eşimin telefonunda Efkan Ö. olarak kayıtlı Mustafa Y. ile olan telefon yazışmalarını gördüm. Boşanma davası açtım. Oğlum benimle kalıyordu. Eşim, işyerime gelerek oğlumuzu görmek istediğini söyledi. Ben de eşime telefondaki yazışmaları sordum. Beni, 'adam olsaydın, başkasına baktırmasaydın' diyerek ittirdi. Tartışma sırasında bıçakla onu korkutmak istedim. Eşim, bıçağın keskin tarafını tuttuğu için eli kesildi. Boğuşma sırasında kilo ile sattığımız zinciri eşimin boğazına doladım. Dizlerimi yere yasladım. 5-6 dakika sıktım. Yorulunca bıraktım. Öldüğünü anlamadım. Bayıldı sandım. Eşimi çok seviyordum. Eşimin üzerine evin ve işyerimin tapusunu yapmıştım. Çok pişmanım" dedi. (Yeniasır)