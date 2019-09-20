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20.09.2019 - 13:38 | | DHA

Sözleri yürek dağladı: Mezarını hazırladım!

Konya’nın Yunak ilçesinde, kızının PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyen Zilkif Tunç, "Kızımın öldüğünü duyup, mezarını hazırladım" dedi. Tunç, dini nikahlı eşi Yıldız Ballı'nın da Diyarbakır’da HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldığını ifade etti.

Sözleri yürek dağladı: Mezarını hazırladım!

Dini nikahla yaşayan 6 çocuk sahibi Zilkif Tunç (57) ve Yıldız Ballı çifti, 5 yıl önce İstanbul'da otururken, tekstil fabrikasında çalışan ve o dönem 16 yaşındaki kızları Yasemin Ballı, aniden ortadan kayboldu. Aile yaptığı araştırmada, kızlarının, terör örgütü PKK tarafından aynı fabrikada çalışan bir arkadaşıyla birlikte kaçırıldığını öğrendi. Aslen Ağrılı olan çift, olayın ardından Konya'nın Yunak ilçesindeki evlerine göç etti.

ANNESİ, HDP ÖNÜNDEKİ OTURMA EYLEMİNE KATILDI

Anne Yıldız Ballı, Diyarbakır'da, çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP binası önünde oturma eylemine başlamasının ardından bu kente giderek eyleme katıldı. Diğer çocuklarının başında kalan inşaat işçisi baba Zilkif Tunç da kızına bir an önce kavuşmak istediğini belirtti.

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KIZININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİP MEZARINI KAZDI

Haziran ayında Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan amcasının oğlu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un (28) Ağrı'nın Tutak ilçesindeki cenazesinde, kızının öldüğünü öğrendiğini ifade eden Zilkif Tunç, şunları söyledi:

''Amcamın oğlu Adem Tunç, Suriye’de şehit oldu. Memlekete cenazeye gittiğimde kızımın ölüm haberini duydum. Bunlar ne istiyorlar bizden? Kızımı da aldılar, amcamın oğlunu da aldılar. Daha ne istiyorlar bizden, artık yeter.''

Sözleri yürek dağladı: Mezarını hazırladım

Yunak'a döndükten sonra kızı için mezar hazırladığını belirten Tunç, ''Eşimin psikolojisi bozuldu. Mezarlığa gelip elleriyle kızımıza mezar kazmaya çalıştı. Benim çocuğumu kaçırmışlar, ne hakkını savunuyor bunlar?'' diye konuştu.

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Yasemin Ballı'nın en küçük kardeşi Barış Ballı (11) da ablasını çok özlediğini söyledi. Ablasının geri gelmesini isteyen Barış Ballı, ''Ablamı istiyorum. Niye ablamı kaçırdınız? Kaçırdıysanız da ya ölüsünü ya dirisini verin bize. Niye vermiyorsunuz? Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz?'' dedi.

Sözleri yürek dağladı: Mezarını hazırladım

Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
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