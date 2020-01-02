Sözleşmeli öğretmen başvuruları başladı mı? Ne zaman yapılacak? Kimler Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yapabilir?

2019 - 2020 Eğitim yılı içerisinde Sözleşmeli Öğretmen olmak isteyenler, sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzunu araştırıyor. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru şartları nelerdir? Kimler Sözleşmeli Öğretmenliğe başvurabilir? Toplam 20 bin öğretmen alımının yapılacağı Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri belli oldu. Yayımlanan sözleşmeli öğretmenlik kılavuzunda yer alan tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği Sözleşöeli öğretmenlik başvuru şartları, Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri, sözleşmeli öğretmenlik atama tarihleri haberimizde yer alıyor. İşte sözleşmeli öğretmen başvurusunda bulunacak adayların bilmesi gerekenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere,



- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,



- 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.

Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

- Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

- Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

- Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.), istenecektir.

- Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB'in internet sitesinden açıklanan 2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimine göre 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında ön başvurular alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ







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