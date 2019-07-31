Sözleşmeli Öğretmenlik kontenjanları açıklandı! Başvurular nasıl yapılır?

Sözleşmeli Öğretmenlik kontenjanları açıklandı. 2019 yılı Sözleşmeli Öğretmenlik alımında tercih süreci kontenjanların açıklanması itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü üzerinden kontenjan listeleri açıklandı. Alım yapılacak olan branşta hangi ilde ne kadar kontenjan açıldığı, kontenjanların hangi okul ve ilçelerde yer aldığı bilgisine adaylar kolaylıklar erişebiliyor. Peki Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce açıklanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimine göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

TERCİH NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx adresi üzerinden alınıyor.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlere atamalarında 20 yerine 40 okul tercih yapma hakkı tanındı.

Bakanlıkça hazırlanan, "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma istediğinde bulunanların daha önce en fazla 20 olan tercih hakkı, 40'a çıkarıldı. Öğretmen adayları, 40 okul tercihi yaptıktan sonra da 41'inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacak.

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