Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?

2020 Yılı için toplam 20 Bin sözleşmeli öğretmen alımının yapılacağı duyuru yoğun ilgi gördü. Sözleşmeli öğretmen olmak isteyenler, 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamladı. Başvuruda bulunan Sözleşmeli öğretmen adaylarının sınav giriş yerleri de geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman? Sözleşmli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav tarihleri 5-22 Şubat 2020 arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 25 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak ve Sözleşmeli öğretmenlik atamaları 18 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.