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30.07.2019 - 16:54

Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinin başladığını duyurdu. Sözleşmeli öğretmenlik tercihi yapacak olan adaylar merakla araştırıyor. MEB, sözleşmeli öğretmenlik kontenjanlarını da yayımladı. İşte sözleşmeli öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren bilgileri...

Sözleşmeli Öğretmenlik tercihi nasıl yapılır? İşte kontenjanlar...

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakatlar süreci sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sürecinin tercih işlemleri zamanının geldiğini duyurdu. Bugün başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri ne zamana kadar devam edecek?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMNELİK TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlğı tarafından bugün başlatılan sölzeşmeli öğretmenlik tercihleri, 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

TERCİH NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx adresi üzerinden alınıyor.

ATAMALAR NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

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Almanya’dan çocuklarını görmeye gelen kadın kazada öldüBartın'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rahime Karaman (75) yaşamını yitirdi. Almanya'da yaşayan Karaman'ın, kente çocuklarını ziyarete geldiği belirtildi.
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