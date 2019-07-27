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27.07.2019 - 10:59

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı mı? MEB'den tercih duyurusu...

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması yapacak. Atamalar için tercihler ne zaman başlayacak? Tercih sayısı artırıldı. İşte sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinin başlayacağı tarih...

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı mı? MEB'den tercih duyurusu...

MEB tarafından ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler çok yakında yapılacak.

MEB'DEN TERCİHLER İLE İLGİLİ DUYURU

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlere atamalarında 20 yerine 40 okul tercih yapma hakkı tanındı.

Bakanlıkça hazırlanan, "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma istediğinde bulunanların daha önce en fazla 20 olan tercih hakkı, 40'a çıkarıldı. Öğretmen adayları, 40 okul tercihi yaptıktan sonra da 41'inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce açıklanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimine göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

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