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30.07.2019 - 07:39

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlıyor! Kaç tercih hakkı var?

Sözleşmeli öğretmenlik için kritik gün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağı tercihler bugün başlıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik için kaç tercih hakkı tanınıyor?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlıyor! Kaç tercih hakkı var?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Sözlü mülakatlar geride kaldı. Şimdi sıra tercih işlemlerinde. Peki, tercihler için son gün ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce açıklanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimine göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Atamalar...

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlere atamalarında 20 yerine 40 okul tercih yapma hakkı tanındı.

Bakanlıkça hazırlanan, "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma istediğinde bulunanların daha önce en fazla 20 olan tercih hakkı, 40'a çıkarıldı. Öğretmen adayları, 40 okul tercihi yaptıktan sonra da 41'inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacak.

 

İstanbul'da uyuşturucu operasyonuGaziosmanpaşa'da 73 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
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