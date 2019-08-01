Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri için son gün ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri MEB tarafından 30 Temmuz tarihinde alınmaya başlandı. Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren Sözleşmeli Öğretmenlik tercihlerinde son gün 5 Ağustos olarak duyuruldu. Adaylar MEB tarafından yayınlanan kontenjan listetesinde yer alan bilgileri göz önünde bulundurarak tercihlerini ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Adaylar il-branş durumunu kontenjan listesi üzerinden öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce açıklanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimine göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

TERCİH NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx adresi üzerinden alınıyor.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlere atamalarında 20 yerine 40 okul tercih yapma hakkı tanındı.

Bakanlıkça hazırlanan, "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma istediğinde bulunanların daha önce en fazla 20 olan tercih hakkı, 40'a çıkarıldı. Öğretmen adayları, 40 okul tercihi yaptıktan sonra da 41'inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacak.

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