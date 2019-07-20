Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili MEB'den açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlere atamalarında 20 yerine 40 okul tercih yapma hakkı tanındı.

Bakanlıkça hazırlanan, "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma istediğinde bulunanların daha önce en fazla 20 olan tercih hakkı, 40'a çıkarıldı. Öğretmen adayları, 40 okul tercihi yaptıktan sonra da 41'inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce açıklanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimine göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.