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17.07.2019 - 23:30| seohaber, sözleşmeli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik tercihler, 20 bin atama, MEB

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 4 Temmuz'da açıklanan sonuçların ardından öğretmen atamaları için geri sayım başladı. 20 bin öğretmen ataması için tercih süresi MEB tarafından belirlendi.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler için de geri sayım başladı. İşte merak edilen tarihler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK OKUL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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