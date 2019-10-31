Sözlü tacize üç ay hapis

Genç kız, şikâyetçi olacağını söylemesine rağmen sözlü tacizlerine devam eden H.Ç.’yi kamerayla gizlice görüntüledi. Ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu. A.H. ifadesinde, “Sanığın beni servis aracını beklerken her gördüğünde ‘Çok güzelsin maşallah’ şeklindeki tacizleri 4-5 kez gerçekleşti” dedi. Sanık H.Ç. ise “Ben 10 yıldır sabahları aynı yerden işe gitmekteyim. Müşteki bayanı bazı günlerde durakta araç beklerken görüyordum ama suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu.



Mahkeme ise A.H.’nin sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğuna yönelik tespitte bulunarak sanık H.Ç.’yi 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin kararında, A.H.’nin birden fazla kez maruz kaldığı bu olayla ilgili temin ettiği görüntülere göre, sanığın net şekilde teşhis edildiğine dikkat çekilerek, “Diğer delillerle birlikte değerlendirildiğinde, olay tarihlerinde sanığın katılana yönelik zincirleme şekilde sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğu anlaşılmıştır” denildi.



