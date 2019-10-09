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09.10.2019 - 10:21 | | DHA

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Meksikada belediye başkanı, seçim sırasında verdiği yol yapma sözünü ve diğer vaatlerini yerine getirmeyince sinirlenen halk, belediye başkanını bir kamyonete iple bağlayarak yollarda sürükledi.

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

 

Olay, Meksikanın Chiapas eyaletindeki meydana geldi. Las Margaritas ilçesinin Belediye Başkanı Jorge Escandona, bir kamyonete iple bağlanarak Las Margaritas sokaklarında sürüklendi. Yerel medya, Escandonanın seçim sırasında yol yapma ve çok sayıda vaat verdiği, ancak sözünü tutmaması nedeniyle sinirlenen halkın, Escandonayı kamyonetin arkasına bağlayarak yollarda sürüklediğini duyurdu. 

Polisin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede, 11 kişi yaralanırken, 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Escandonanın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

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