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26.09.2019 - 16:14 |

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar

İstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar

İstanbul'da meydana gelen son dakika depremi sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden depremin şiddetiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. İstanbul depremine canlı yayında yakalanan CNN TÜRK spikeri Gözde Atasoy Kökçü de deprem anını canlı yayında izleyicilerle paylaştı.

    Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kurulduSilivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine çadır kuruldu. Hastanenin yanına tedbir amacıyla ambulans helikopter indi.
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