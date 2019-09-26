Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar

İstanbul'da meydana gelen son dakika depremi sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden depremin şiddetiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. İstanbul depremine canlı yayında yakalanan CNN TÜRK spikeri Gözde Atasoy Kökçü de deprem anını canlı yayında izleyicilerle paylaştı.