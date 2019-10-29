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29.10.2019 - 16:09 | | DHA

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadı

Kuzey Irak'ta Pençe-3 Harekatı kapsamında görev yapan ve 7 ay önce evlenen Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün arama tarama görevi sırasında rahatsızlandı. Helikopter ile Şırnak'a getirilen Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit teğmenin naaşı uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na buradan da helallik alınması için Gölcük Çiftlik Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Aile son kez oğullarının yüzünü görmek isteyince şehit teğmenin naaşı, binaya alındı. Daha sonra da evin önünde helallik alındı.

TABUTA SARILIP AĞIT YAKTILAR

Baba Orhan Ablak, oğlunu, evlerinin önünden son kez tabutunu öperek, gözyaşları arasında yolcu etti. Anne Elif Ablak ve acılı eş Esma Ablak da gözyaşlarına boğuldu. Tabuta sarılan aile ve yakınları, ağıtlar yaktı. Şehit teğmenin naaşı ikindi vakti kılınacak cenaze namazı için Hicret Camii'ne getirildi.

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadı

SPİKER, LİSE ARKADAŞI ŞEHİT İÇİN AĞLADI

Kocaeli’de yayın yapan Kocaeli TV’de, gün ortası haberlerini sunan Gülcihan Bilgili, görev aldığı Pençe-3 Harekatı’nda kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın acı haberini verirken gözyaşlarını tutamadı. Ablak ile liseden arkadaş olan Bilgili, "Lise arkadaşım Kamuran Ablak ruhun şad olsun" dedikten sonra ağlayarak, programı bitirdi.

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadı

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