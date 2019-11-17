Sporsever gezginler

Spor turizmine tüm dünyada ilgi artıyor. Öyle ki turizm sektörü geçen yıl yüzde 5 büyürken spor turizminde bu oran yüzde 14’e çıktı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü raporuna göre turizm gelirlerinin yüzde 10’unu spor turizmi oluşturuyor. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde bu oran yüzde 55 seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Dört mevsimin yaşandığı Türkiye ise hem yaz hem de kış sporlarının yapılmasına uygun nadir ülkelerden biri.

Sporseverler için bisiklet, golf, rafting, dağcılık, otomobil sporları, motosiklet, kayak gibi birçok seçenek var. Öte yandan ülkemizde büyük çaplı spor organizasyonları da düzenleniyor. Bu organizasyonlar için gelen sporseverler, aynı zamanda gittikleri şehirleri gezme fırsatı da yakalıyorlar. Yakın tarihlerde İstanbul’da oynanan Süper Kupa Finali, Antalya’daki Golf Turnuvası, Marmaris’teki Dünya Ralli Şampiyonası bunlardan sadece birkaçı. Türkiye’de spor turizminde öne çıkanları derledik:

Antalya, golfte lider

Deniz tatilinin gözde adresi olan Antalya, golf turizminde de cennet. Türkiye’deki 22 golf tesisinin 11’i Antalya’da bulunuyor. Şehirde özellikle kasım- mart ayları arasında azalan turist hareketliği golfle canlandırılıyor. Golf turizminde turnuvalar büyük öneme sahip. Örneğin 7-10 Kasım’da Belek’te Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası’nda 25 ülkeden, 75 sporcu mücadele etti. 20 bine yakın golf izleyicisi turnuvayı şehirde izlerken, milyonlarca insan da televizyonlardan takip etti. Ancak Türkiye’de gol turizminden elde edilen gelir henüz istenilen seviyede değil. Örneğin İspanya, golften 5.5 milyar dolar civarında turizm geliri elde ederken Türkiye’nin geliri 350-400 milyon TL.

Rafting için de gözde

Zengin doğal kaynakları bulunan Türkiye, su sporları açısından da önemli bir potansiyele sahip. Türkiye’de irili ufaklı yüzlerce akarsu bulunurken birçoğu da spor yapmaya elverişli. Rafting için gelen turistler, çevredeki tarihi, arkeolojik, kültürel ve otantik değerleri de görme imkânı yakalıyorlar.

Bu bölgelerden Çoruh Nehri, yeryüzünün en hızlı akan nehirlerinden biri olarak dünyaca ünlü. Bunun dışında Rize Fırtına Deresi, Dalaman Çayı, Melen Nehri, Antalya Köprüçay, Mersin Göksu ünlü rafting merkezlerinden. Öte yandan son yıllarda hızla popülerleşmeye başlayan Tunceli Munzur Çayı’nda bu yıl ilk kez, Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendi.

Kayakta seçenek çok

Türkiye’nin birçok bölgesinde kayak merkezi bulunuyor. Bu merkezlerden Bursa’da Uludağ, Bolu’da Kartalkaya, Kayseri’de Erciyes, Kocaeli’de Kartepe, Erzurum’da Palandöken ilk akla gelenlerden. Ayrıca Çankırı - Kastamonu sınırları arasındaki Ilgaz, Kars’ta Sarıkamış, Isparta’da Davraz da tercih edilen merkezler arasında bulunuyor.

Türkiye’yi pedallıyorlar

Türkiye bisiklet rotaları açısından da çok zengin. Dağ ve yol kategorilerinde olmak üzere Konya, Kayseri, Antalya, Kastamonu, Adıyaman gibi birçok ilimizde bisiklet yarışı düzenleniyor. Bu yarışlardan en bilineni ise Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu. Dünyanın kıtalararası tek bisiklet turu olan yarış, dünyaca ünlü sporcuların ve takımların üst düzey mücadelesine sahne oluyor.

Kamplara ilgi artıyor

Profesyonel spor kulüplerinin kampları, turizmin önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu konuda Antalya ve Afyon öne çıkıyor. Sadece Antalya’da geçen yıl, 2 bine yakın futbol takımı kamp yaptı. Bu yıl sayının 2 bin 300’e çıkması beklenirken Avrupa, Balkanlar ve Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden takım rezervasyon yaptırdı. Bir futbol takımı en az 30-45 kişiyle geliyor. Bu nedenle kamplar, büyük öneme sahip. Ayrıca şehre gelen dünyaca ünlü futbolcular da sosyal medyadaki milyonlarca takipçileriyle şehrin ve otellerin tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Deplasman yolcuları

Destekledikleri takımın peşinden başka bir şehre hatta ülkeye gidenlerin sayısı oldukça çok fazla. Böylelikle sporseverler, maçın atmosferini yerinde yaşamanın yanı sıra gittikleri şehri gezme fırsatı da buluyor. Örneğin 14 Ağustos’ta İstanbul’da oynanan Liverpool-Chelsea Süper Kupa Finali’ne, başta İngilizler, dünyanın dört bir yanından sporseverler İstanbul’a geldi. Türkiye’de de futbolseverler takımları için saatlerce yolu göze alarak başka şehirlere seyahat ediyor.

Kasapoğlu: Rakibimiz yok

Spor turizminde birçok imkâna sahip olan Türkiye, ağırladığı turist sayısını yükseltmeyi amaçlıyor. Bu amaçla Antalya’da düzenlenen Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu yönde açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, “Çok kaliteli, dört dörtlük tesislerimiz var. Pek çok branşta modern, donanımlı tesisler var. Ülkemizin uluslararası organizasyonlarla ortaya koyduğu performans, futboldan basketbola, kış sporlarından bölgesel oyunlara kadar hem ev sahipliği, misafirperverlik açısından hem de konaklamadaki hizmet kalitesi, güvenlik açısından ‘Rakibimiz yok’ diyebilirim” diye konuştu.