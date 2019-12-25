Sri Lanka’da cezaevinde

Hint Okyanusu’nda taşımacılık yapan İnce Denizcilik’e ait Türk bayraklı M/V Karadeniz isimli dökme yük gemisinin makine yağcısı Ergin Aktaş, 20 Aralık’ta kaptan Bora Ekşi’yi bıçaklayarak öldürmüş ve 4 personeli yaralamıştı. Katil zanlısı, mürettebat tarafından yangın tüpüyle etkisiz hale getirildikten sonra bağlanarak tutulurken, gemi Sri Lanka’nın Kolombo kentine yanaştı. Burada kaptanın cenazesi Türk yetkililere teslim edildi. Katil zanlısı Ergin Aktaş ise Sri Lanka’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar’ın olayı duyar duymaz hemen harekete geçtiği ve süreci yakından takip ettiği öğrenilirken, kaptan Bora Ekşi’nin cenazesi THY’nin tarifeli uçağı ile dün İstanbul’a getirildi. Kaptan Ekşi için bugün Altunizade’deki İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek.



İadesi talebe bağlı



Katil zanlısı Ergin Aktaş’ın cinayet öncesinde şiddet eğilimi göstermediği öğrenildi. Kaptan Bora Ekşi’nin, sorunlarını kısmen gideren ve ilişkilerinde düzelme gözlemlediği Ergin Aktaş’ın gemide kalmasına izin verdiği; şirket yetkililerine “İşe ihtiyacı var, gemide kalsın, kazanalım bu çocuğu” diyerek iyi niyet gösterdiği öğrenildi.

Öte yandan cinayeti itiraf eden Ergin Aktaş’ın Sri Lanka’da götürüldüğü hapishanede uzun süre kalabileceği öğrenildi. Sri Lanka ile Türkiye arasında “Suçluların İadesi” anlaşması olmadığı için kaptan Bora Ekşi’nin ailesinin talebi olursa iade işleminin başlayacağı vurgulandı. Katil zanlısının ailesinin de iade isteğiyle başvuru yapabileceği öğrenildi.









Minnesota testi uygulanmalı



İnce Denizcilik tarafından gemiye 15 kişilik yeni mürettebat gönderildiği, cinayetin şahidi olan mürettebatın Sri Lanka’dan yakında Türkiye’ye doğru yola çıkacağı öğrenildi. Yaralılardan ikisi için “Uçuşa elverişli” raporu beklendiği vurgulanırken, geminin rotası Ukrayna’ya yeni mürettebatıyla devam edeceği belirtildi. Tecrübeli uzak yol kaptanı Semih Dinçel, “Bu yaşanılan, yabancı gemilerde çalışmak isteyen gemi adamlarımız açısından kötü örnek olacak kadar talihsiz bir olaydır. Bu olayın, Türkiye’nin gemi adamı ihracatında aleyhimize kullanılmaması için çabalamalıyız. Yakın dönemde lise dengi denizcilik meslek okullarında ehliyet indirgemesine gidildi.









İyi İngilizce ile yabancı gemilere Türk gemi adamlarını direk göndermeye çalışıyorduk. Bu olay, bu çalışmayı bile etkileyecektir. Eski denizcilik örf ve geleneklerinde bir gemi adamının zabitan katına çıkması bile tuhaf karşılanırdı. Bu olayla Türk denizcilik sektörü personel politikasını gözden geçirecektir. Ek tedbirler alınacaktır. Gemi adamı seçimi için psikolojik yeterlilikler, uzman incelemesi ve 566 sorudan oluşan Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ile yapılmalı. Bu test pek çok ülkede uygulanıyor. Issız denizde aylarca vakit geçirilen gemi adamlarının psikolojik testleri mutlaka yoğunlaştırılmalı. Görev şehidi kabul ettiğim, insani duygularla mürettebatını koruyan Bora kaptanın adı, Türk sivil denizcilik tarihine geçmelidir” dedi.