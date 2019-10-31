Kesin tedavisi bulunmayan ölümcül SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastası Halil Özçelik, 5 yıldır gözlerini kırpamazken yatağa başlı şekilde yaşamını sürdürüyor. Haber duyulmasının ardından vatadanşar şimdi "SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) nedir?" sorusuna cevap arıyor.

SSPE NEDİR?

Subakut sklerozan panensefalit, çocukluk dönemi ve erken adolesan dönemde görülen, santral sinir sisteminin ilerleyici ölümcül bir hastalığıdır. Hastalığın nedeni, mutant kızamık virüsünün sebep olduğu yavaş ilerleyen viral enfeksiyondur. Akut kızamık hastalığının gelişmesi ile subakut sklerozan panensefalitin ilk semptomlarının görülmesi arasındaki kuluçka süresi sıklıkla 4-10 yıl arasındadır. Fakat bu süre bir aydan 27 yıla kadar değişebilmektedir. Hastalığın patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Hastalık sürecinde beyinde inflamasyon, nöronal kayıp, gliozis ve demiyelinizasyon oluşmaktadır. Subakut sklerozan panensefalit hastalığının erken klinik karakteristik belirtileri değişiklik göstermesinin yanı sıra bu belirtiler sıklıkla davranışsal değişiklikler, bilişsel bozulma, düşme sporadik atakları ve korioretinit gibi görme bozukluklarını içermektedir. Hastalık ilerlediği zaman; miyoklonik kasılmalar veya spazmlar gibi nörolojik belirtiler daha belirgin hâle gelmekte ve hastada ciddi fiziksel ve zihinsel yetersizlik gelişmektedir. Tanı, karakteristik klinik belirti ve bulguların görülmesi, karakteristik periyodik elektroensefalografi deşarjlarının varlığı ve plazma ile serebrospinal sıvıda kızamık antikor titresinde artışın gösterilmesi ile konulmaktadır. Hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, oral izoprinozin ve intraventriküler interferonalfa kombinasyonu en etkili tedavi şekli olarak bilinmektedir. Subakut sklerozan panensefalit hastalığı, gelişmekte olan ülkeler için hâlen ciddi bir sağlık sorunudur. Subakut sklerozan panensefalit hastalığı için tek çözüm, etkili kızamık aşısının yapılmasıdır. Subakut sklerozan panensefalit hastalığına karşı korunmada, erken tanılamada, tedavi, bakım ve rehabilitasyonda hemşirelik bakımı büyük önem taşımaktadır.