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04.11.2019 - 11:33 | | DHA

Stajyer avukat, intihar etti

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, stajyer avukat Musa Yavuz A.(23) zeytinlikte tüfekle yaşamına son verdi.

Stajyer avukat, intihar etti

Geyve Safibey Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Musa Yavuz A., sabah saatlerinde tüfeği alarak evden ayrıldı. Musa Yavuz A.'yı merak eden babası Ramazan A., zeytinliğe gitti. Ramazan A. oğlunu bir ağacın altında kanlar içerisinde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi Musa Yavuz A.'nın öldüğünü belirledi. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, stajyer avukatın çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Musa Yavuz A.'nın cansız bedeni Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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