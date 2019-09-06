Stajyer filmi başrol oyuncuları kimler? Stajyer filmi konusu

Stajyer filmi bu akşam ekrana geliyor. 2015 yılında vizyona giren Stajyer filmi Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 126.963 seyirci tarafından izlenirken gişeden 2.057.697,00 TL hasılat elde etti.

STAJYER FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Stajyer filminin başrollerinde Robert De Niro, Anne Hathaway, Nat Wolff, Rene Russo, Anders Holm, Adam Devine, Linda Lavin, Jason Orley, Zack Perlman yer alıyor.

STAJYER FİLMİ KONUSU

Başarılı bir şirketin sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarındn birinin tavsiyesiyle yeni bir stajyer programı başlatır. Biraz yaşını almış insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir hayli yükselten Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir dostluğa dönüşecektir. Yönetmen koltuğunda Nancy Meyers'ın oturduğu, komedi filminin başrollerini ise Anne Hathaway ile Robert De Niro paylaşıyor.