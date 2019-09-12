Star Wars: Güç Uyanıyor filmi konusu ve başrol oyuncuları

Star Wars: Güç Uyanıyor filmi bu akşam TV ekranında ilzeyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 18 Aralık 2015 yılında vizyona giren ve Türkiye'de büyük ilgiyle karşılaşan film gişede 1.149.329 seyirci tarafından izlendi ve gişeden hatırı sayılır bir rakam elde etti. Star Wars: Güç Uyanıyor filminin gişeden elde ettiği rakam 17.170.964,00 TL olarak açıklandı.

STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR FİLMİ KONUSU

Star Wars: Güç Uyanıyor (Yıldız Savaşları 7) filminde bu seriye yeni katılan Rey ve Finn karakterlerinin çevresinde şekillenen, Karanlık Taraf olan İlk Düzen'den (First Order) kaçarak hayatta kalma ve droid BB-8'e verilen gizli görevi yerine getirme öyküsü, Güç'ün yeni sahibine seslenmesiyle de farklı bir boyut kazanıyor.

Baş karakter rollerinde oyuncular Daisy Ridley ve John Boyega'yı gördüğümüz filmde serinin fenomen karakterleri de geri dönüyor. Kadrosunda Ridley ve Boyega'nın yanı sıra ayrıca Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Gwendoline Christie, Adam Driver'ın da yer aldığı filmin orijinal kadrosunda bulunan Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Peter Mayhew de bu filmle birlikte geri dönüyor. Lucasfilm'in yapımcılığında hayata geçirilen yapımın yönetmen koltuğunda bu sefer J.J. Abrams oturuyor. Senaryo ise Lawrence Kasdan & J.J. Abrams ve Michael Arndt'a ait.

STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Star Wars: Güç Uyanıyor filminin başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Harrison Ford, Oscar Isaac, Carrie Fisher, Mark Hamill, Lupita Nyong'o Andy Serkis, Peter Mayhew, Gwendoline Christie yer alıyor.