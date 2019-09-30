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30.09.2019 - 08:41 |

Starship nedir? Elon Musk Starship'i tanıttı...

Starship tanıtıldı. Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedeflediklerini ve bu amaç 'Starship' adlı roketi tanıttı. Peki Starship nedir? Starship ne zaman fırlatılacak?

Starship nedir? Elon Musk Starship'i tanıttı...

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.

SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının ''Mk1'' versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi.

Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı.

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