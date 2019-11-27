Stüdyoda şaşkınlık yaratan anlar: Bir kilo et için terk edildim

Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Makbule Tunçbilek, "Sevgilim Bayram'ın çocuklarını çok seviyorum. Kendi çocuklarımı görmek istemiyorum.

Kocam bana 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım. Bayram bana mangal yaparken ona aşık oldum." ifadeleriyle stüdyodakilerin ağzını açık bıraktı.













