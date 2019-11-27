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27.11.2019 - 18:36 |

Stüdyoda şaşkınlık yaratan anlar: Bir kilo et için terk edildim

Esra Erol'un programına katılan mağdur eş Mehmet Tunçbilek, eşi Makbule Tunçbilek'in Bayram Karaseyit'in verdiği bir kilo et karşılığında kendisini terk ettiğini iddia etti. Makbule Tunçbilek'in açıklamaları olay yarattı

Stüdyoda şaşkınlık yaratan anlar: Bir kilo et için terk edildim

Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Makbule Tunçbilek, "Sevgilim Bayram'ın çocuklarını çok seviyorum. Kendi çocuklarımı görmek istemiyorum.
Kocam bana 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım. Bayram bana mangal yaparken ona aşık oldum." ifadeleriyle stüdyodakilerin ağzını açık bıraktı.



Stüdyoda şaşkınlık yaratan anlar: Bir kilo et için terk edildim


Stüdyoda şaşkınlık yaratan anlar: Bir kilo et için terk edildim


 

Hem otomobil çarptı hem de ceza aldıTekirdağ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Cemile A.'ya, kırmızı ışıkta geçtiği için 235 lira ceza uygulandı.
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