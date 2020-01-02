Su altında en uzun yürüme rekoru

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu sporcusu ve Tekirdağ’da bir ortaokulun beden eğitimi öğretmeni olan Bilge Çingigiray, 25 Mart 2019’da bir kadının su altında yürüyeceği en uzun mesafeyi katetmek için havuza girmişti. Rus sporcu Marina Kazankova’nın 69 metre yürüyerek elde ettiği rekoru Türkiye’nin 81 şehrinde yaşayan kadınlara armağan etmek için 81 metreye çıkartmak isteyen Çingigiray, rekor gözlemcileri eşliğinde dalmıştı.



Nefesini tuttu



4 yaşındaki oğlu Doruk’un havuz başından verdiği destek ve profesyonel bir ekibin çalışmasıyla, tek nefeste havuzda 81 metre yürüyen genç sporcu 137 saniye nefesini tutmuştu. Havuzda 6 dakika 23 saniye nefesini tutarak Türkiye kadınlar statik apnea rekorunu halen elinde bulunduran Çingigiray’ın rekoru, Guinness Dünya Rekorlar Kurumu tarafından onaylandı.









Kadınlara armağan



Nefesini 7 dakikadan fazla tutabilen milli sporcu, dünya rekoru kıran Türkler arasına girdi. 2020 yılında sportif denemeleriyle Türkiye’nin adını daha çok duyuracağını söyleyen Bilgi Çingigiray, “2019 benim için Guinness Dünya Rekoru’nu ülkemize getirerek Türk kadınlarına armağan ettiğimiz güzel bir yıl oldu. Yeni hedefim, ülkeme dünya şampiyonluğunu getirmek” dedi.