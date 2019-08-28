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28.08.2019 - 15:48| İHA

Su içmek için mutfağa gitti ölümden döndü!

Trabzon’un Araklı ilçesinde evinde su içmek için mutfağa giden vatandaş, odaya geri döndüğünde oturduğu yerin önündeki zemine saplanmış kurşunu görünce şaşkına döndü.

Su içmek için mutfağa gitti ölümden döndü!

Araklı ilçesinin Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Aygün, dün akşam oturma odasından çıkarak su içmek için mutfağa gitti. O sırada bir ses duyan Aygün, odaya gittiğinde tavanın kırıldığını gördü. Oturduğu sandalyenin önündeki zemine nereden geldiği belli olmayan bir kurşun çekirdeği saplandığını fark eden Aygün, şans eseri kurşunun hedefi olmaktan kurtuldu.

Çatı katında yaşayan Yusuf Aygün, büyük korku ve endişe yaşadığını belirterek, “Allah'a şükür şans eseri oradan kalktım. Odada başka kimse yoktu. Kimsenin canına zarar gelmediği için seviniyorum. Ancak bu şekilde magandaların tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istiyorum" dedi.

 

 

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