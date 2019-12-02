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02.12.2019 - 17:47 | | AA

Su kanalına düşen at kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Su kanalına düşen at kurtarıldı

Karaksı Mahallesi'nde sahibinin yanından kaçan at, yol kenarındaki su kanalına düştü.

Su kanalına düşen at kurtarıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kanal girişinin dar olması nedeniyle kapağın çevresindeki betonu kırdı. Yaralandığı belirlenen at, beline bağlanan halatla iş makinesi  yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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