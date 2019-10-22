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22.10.2019 - 09:51 |

Su kesintisi İSKİ | İstanbul'da hangi bölgelerde sular kesik?

İSKİ'den su kesintisi uyarısı. İstanbulluları ilgilendiriyor. Yapılacak çalışma nedeniyle yarın bazı bölgelerde 12 saat süreyle su kesintisi yaşanacak. Peki, 23 Ekim Çarşamba hangi bölgelerde sular kesik?

Su kesintisi İSKİ | İstanbul'da hangi bölgelerde sular kesik?

İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 23 Ekim 2019 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİK?

23 Ekim 2019 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arası su kesintisi yaşanacak ilçeler:

ARNAVUTKÖY: Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi.

SULTANGAZİ: Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler, Yayla Mahalleleri ile Askeri Bölge.

EYÜPSULTAN: Pirinççi Mahallesi.

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