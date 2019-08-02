02.08.2019 - 11:27| İHA
Su matarası ve terlik topuğundan uyuşturucu çıktı!
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda su matarası ve terlik topuğuna gizlenmiş 520 gram metamfetamin ele geçirildi.
Başkale ilçesi Gelenler Mahallesi İran İslam Cumhuriyeti sınır hattında konuşlu bulunan Sultançayır Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince, İran İslam Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye yasa dışı giriş yapan Afganistan uyruklu 2 şahıs yakalandı. Hudut birliği ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yabancı uyruklu şahısların üzerinde yapılan ilk aramada, şahsa ait su matarasına saklanmış vaziyette 270 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yapılan detaylı aramada çantasının içerisinde bulunan terliğin topuk kısmına gizlenmiş vaziyette 250 gram metamfetamin daha ele geçirildi. Toplam 520 gram metamfetamine el konulurken, 2 Afgan şüpheli gözaltına alındı.
Burası İstanbul... Tarih fışkırdıKadıköy'de Haydarpaşa Garı’nın istasyon bölgesinde başlatılan ve 1 yılını geride bırakan arkeolojik kazılar, tarihe ışık tutuyor. Kazılar kapsamında 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen kilise kalıntıları, toplu mezarlar, mimari kalıntılar ile yaklaşık 6 bine yakın sikke bulundu. Devam eden kazı çalışmaları hakkında DHA'ya bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, "Kadıköy hep yazılarda, tarihçilerin bahsettiği antik kaynakların aktarımları ile arkeolojisi ve tarihi ile biliniyordu. Bu yaptığımız işle Kadıköy gerçekten arkeolojisi ve tarihi ile yeniden gündeme oturdu ve gün ışığına çıktı diyebiliriz” dedi.