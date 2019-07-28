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28.07.2019 - 14:16| İHA

Su zannedip içti! Ağzından köpükler gelmeye başlayınca...

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde su zannederek buzdolabındaki asidi içen 5 yaşındaki çocuk zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Su zannedip içti! Ağzından köpükler gelmeye başlayınca...

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinden Yeşilyayla köyünde bulunan yakınlarını ailesiyle birlikte ziyarete giden 5 yaşındaki Miray Ziyan adlı çocuk, susayınca buzdolabında bulunan asidi su zannederek içti. Bir süre sonra fenalaşan küçük çocuğun ağzından köpük gelmeye başlayınca yakınları tarafından Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede Miray Ziyan’ın zehirlendiği anlaşıldı. Hayati tehlike kaydıyla ambulansla Adana Şehir Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

Zehirlenen Miray Ziyan’ın babası Osman Ziyan ise buzdolabına bu tür zehirli maddelerin konulmaması konusunda aileleri uyararak “Küçük çocuk 5 yaşında ne bilsin. Buzdolabın kapısını açmış ve su zannederek sütün içine katılan asidi içmiş. Biz erken fark ettik. Şu anda kızımın durumu iyi. Lütfen aileler buzdolabına bu tür zehirleyici maddeler koymasın” dedi. 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza!15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç arızası nedeniyle sağ şeritte bekleyen araca bir otomobil arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, köprüde trafik oluştu.
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