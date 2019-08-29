Su57-F35 karşılaştırması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Moskova’ya resmi ziyareti sırasında incelediği beşinci nesil Su57 savaş uçağının F-35’lere alternatif olup olamayacağı gündeme geldi.



Havacılık, uzay ve savunma politikaları uzmanı akademisyen Arda Mevlütoğlu, Su-57’nin, 1998’de başlayan ve PAK FA adı verilen bir proje ile geliştirilmiş bir savaş uçağı olduğunu ifade ederek şunları anlattı: “Rus hava kuvvetlerinin vurucu gücünün belkemiğini oluşturan Su30, Su35 ve Su34 tipi uçaklar, 1980’lerde hizmete giren Su-27’nin türevleri iken Su57 tamamıyla yeni bir tasarım. İlk prototipi 2010 Ocak ayında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Halen üretilmiş 10 adet prototip bulunuyor.



Su57, radarda düşük görünürlük, farklı tip ve kabiliyette sensörler ve ileri seviye manevra kabiliyetine sahip, yüksek performanslı bir savaş uçağı.”

Su57’lerin NATO sistemine entegre olamayacağını söyleyen Mevlütoğlu, “F-35 ve Su57 farklı görevler için geliştirilmiş uçaklar. Su57, F-35’lere tam bir alternatif olamaz. F-35 çok farklı ve gelişmiş sensörlere sahip. Ancak Su57 av ya da taarruz gibi farklı görevler üstlenmesiyle öne çıkıyor” dedi. Su57 savaş uçağı, F-35 savaş uçağı ayarında olduğunu ifade eden Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş da şunları söyledi:



“Türk savunma sistemine uyum sağlar ancak yeniden yapılanmaya gidilmek zorunda. Pilotları eğitim süresi bir yıla yakın bir zaman alacaktır. Şu an Amerikan savunma sistemine daha uyumlu, kolay entegre olabilecek bir sistemimiz var. Sistem değişikliği mali kayıplara sebep olsa da gerek askeri, gerekse de 10 binden fazla mühendisimizle teknik değişikliğe

gitmek Türkiye’yi zorlamayacaktır