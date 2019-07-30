Suç Çetesi (Gangster Squad) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Suç Çetesi filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Mart 2013 yılında vizyona giren Suç Çetesi filminin başrollerinde Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn Nick Nolte, Emma Stone, Anthony Mackie, Giovanni Ribisi ve Michael Pena yer alıyor. Film Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 15 hafta boyunca vizyonda kalırken 62.177 seyirci tarafından izlendi. Toplamda 759.539,00 TL giş geliri elde eden filmin toplamda elde ettiği gelir ise 105,2 milyon USD olarak biliniyor.

SUÇ ÇETESİ (GANGSTER SQUAD) FİLMİ KONUSU

1949 Los Angeles kenti zalim ve doğuştan kalpazan Mickey Cohen'in (Sean Penn) kontrolü altındadır. Uyuşturucu, silah ve kadın ticaretini tek elden yürüten Cohen, güçlü mafya adamlarının yanı sıra yerel polisi ve hatta politikacıları da arkasına almıştır. Los Angeles Polis Departmanında kimse karşısına çıkmaya cesaret edemezken birime dışarıdan destek vermekle görevlendirilen Teğmen John O'Mara (Josh Brolin) and Jerry Wooters (Ryan Gosling), Cohen'in işlerine çomak sokmayı becerebilecek midir?

Suç ve dram türlerini harmanlayan filmin yönetmenliğini Ruben Fleischer üstleniyor. Oyuncu kadrosu ise Ryan Gosling, Emma Stone, Josh Brolin ve Sean Penn gibi yıldızlardan bir araya geliyor.