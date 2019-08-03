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03.08.2019 - 17:41| İHA

Suç makinası yakalandı!

Cezaevi firarisi olarak aranan şüpheli, jandarmanın uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı.

Suç makinası yakalandı!

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesinde yapılan Huzur ve Güven uygulamasında 2017 yılından beri cezaevinden firar ede ve birçok suçtan aranma kaydı bulunan U.A. isimli şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan U.A. Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

 

 

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