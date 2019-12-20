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20.12.2019 - 18:30 | | AA

Suç makineleri yakalandı!

Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan akraba 2 firari hükümlü yakalandı.

Suç makineleri yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından hakkında 62 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Pınar Ç'nin Kayseri'de saklandığı evi tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, Pınar Ç'yi gözaltına aldı. Ekipler, hakkında 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari Aysel P'yi de akrabası Pınar Ç'yi görebilmek için geldiği adliye çevresinde bir otomobilin içerisinde yakaladı.

Suç makineleri yakalandı


Pınar Ç. ve Aysel P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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