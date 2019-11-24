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24.11.2019 - 23:19 | | AA

Suç makinesi İzmir'de yakalandı!

İzmir'in Menemen ilçesinde, birçok suçtan kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.H. (32) polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suç makinesi İzmir'de yakalandı!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımpaşa Mahallesi'nde, 'Dolandırıcılık', 'Basit yaralama', 'Güveni kötüye kullanmak', 'Hırsızlık', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlardan arandığı ve hakkında kesilmiş 20 yıl cezası olduğu öğrenilen O.H.'nin saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, O.H.'nin adresini belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla, O.H., yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan incelemede O.H.'nin sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.H., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine

Önce oğlunu sonra polisi vurduistanbul Beyoğlu'nda, tartıştığı oğlunu ve olaya müdahale eden polisi silahla yaralayan baba, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
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