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30.11.2019 - 13:28 |

Suç örgütü çökertildi! E-devlet logosu...

Başkentte 13 kişinin kredi kartı bilgilerini çalarak "mail order" yöntemiyle alışveriş yapan 9 kişilik suç örgütü, düzenlenen ikinci dalga operasyonuyla çökertildi.

Suç örgütü çökertildi! E-devlet logosu...

Alınan bilgiye göre, 13 vatandaşın Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarına ve telefonlarına gönderdikleri e-devlet logolu linklerle kredi kartı veya "mail order" bilgilerini çaldıklarını belirledikleri suç örgütü üyelerini 2 hafta önce gözaltına alan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, örgütün yöneticilerine ve diğer üyelerine de operasyon düzenledi.

Örgütün yöneticilerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, "Ceo" lakaplı K.A. ve H.Ç'yi, daire kiraladıkları çok katlı lüks rezidanstan, çok sayıda kredi kartı, telefon ve dizüstü bilgisayarla çıkarken gözaltına aldı.

Zanlılar, örgütün diğer üyeleri C.Ö. ve İ.Y'nin sakladıkları yeri itiraf etti.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Ekipler, suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediği operasyonda 5 zanlıyı yakalamıştı. Yeni yakalamalarla birlikte gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sipariş verdikleri ürünleri mağazalardan teslim almışlar

Zanlıların, yaptıkları bu tür dolandırıcık eylemlerini, kendi aralarında "reset" diye adlandırdıkları öğrenildi.

Başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak "mail order" yöntemiyle alışveriş yapan örgüt üyelerinin, sipariş verdikleri dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi ürünleri mağazalardan teslim alma anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

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