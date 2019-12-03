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03.12.2019 - 18:26 | | AA

Suç örgütüne operasyon! 6 kişi tutuklandı

Hatay merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Suç örgütüne operasyon! 6 kişi tutuklandı

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit, dolandırıcılık, silahla yaralama ve ihaleye fesat karıştırma suçlarının bulunduğunu tespit ettiği suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Hatay merkezli Diyarbakır ve Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ilde suç örgütü üyelerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi yakalanmış, şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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