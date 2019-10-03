03.10.2019 - 07:50 |
Suç ve Ceza Film Festivali Jüri Başkanı Zuhal Olcay
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 9. yılında “Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması”nın jüri başkanı açıklandı. Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalin jüri başkanlığını oyuncu Zuhal Olcay yapacak.
Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı festival 22-28 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. 21 Kasım 2019 Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey’de açılışı yapılacak olan festivalin filmleri; Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City’s sinemalarında gösterime girecek. Her yıl akademik programları ile farklılaşan festivalde ilk kez 23-25 Kasım 2019 tarihleri arasında endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı, projelerin yarışmadan profesyonellere sunulduğu VisionIST, Endüstri Günleri gerçekleşecek. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
30 metre savruldu... Bisikletlinin feci ölümüKüçükçekmece'de Irak uyruklu bisikletli bir kişiye aynı yönde seyir halinde giden hafif ticari bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletteki kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, sürücü aracıyla olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına alındı.�