Suç ve Ceza Film Festivali Jüri Başkanı Zuhal Olcay

Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı festival 22-28 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. 21 Kasım 2019 Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey’de açılışı yapılacak olan festivalin filmleri; Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City’s sinemalarında gösterime girecek. Her yıl akademik programları ile farklılaşan festivalde ilk kez 23-25 Kasım 2019 tarihleri arasında endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı, projelerin yarışmadan profesyonellere sunulduğu VisionIST, Endüstri Günleri gerçekleşecek. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ