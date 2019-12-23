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23.12.2019 - 14:05 | | DHA

Suçu kocasına attı! WhatsApp'ı bile...

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan matematik öğretmeni Hande S. (35), 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Suçu kocasına attı! WhatsApp'ı bile...

Kayseri 2nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hande S., Sincan Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün okullarında örgütsel tayinle çalıştığı ve kardeşi G.A.nın evinde başkasına ait kimlikle yakalandığı iddialarıyla savunma yapan sanık Hande S., Tweet toplantıları yapıyorlardı. Her bir tweeti ebabil kuşunun ağzında taşıdığı taşlara benzetiyorlardı. ByLock'u eşim yüklemiş olabilir. Çünkü ben telefondan anlamazdım. WhatsApp'ı bile eşim yüklemişti. İdari toplantılarda telefonlar toplanırdı. Kardeşimin evinde yakalandım. Arandığımı bilmiyordum. Çocuğum hasta olduğu için hastanede kullanma amacıyla üzerimde başkasına ait kimlik vardı. Cahilce yaptığım bir hareketti. Çok pişmanım  dedi.

Mahkeme başkanının telefonuna ByLock'u eşinin yüklediğini nerden biliyorsun sorusu üzerine sanık Hande S., Eşim de örgüte ait başka bir okulda çalışıyordu. Şu an o da tutuklu cevabını verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hande S.yi, Silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın eşinin de cezaevinde olması ve çocuklarının sağlık durumu nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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