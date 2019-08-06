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06.08.2019 - 14:44| DHA

Suçüstü yakalanan hırsız kız kardeşler adliyede

Kayseri’de Ebru U. (19) ve Şeyma U. (17) kardeşler, hırsızlık için girdikleri evde polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 3 gün önce de üç evden 20 bin liralık ziynet eşyası çaldığı belirlenen iki kardeş, adliyeye sevk edildi.

Suçüstü yakalanan hırsız kız kardeşler adliyede

Olay, dün Merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Çağrı Apartmanı'nda meydana geldi. Bina sakinleri, komşularının evine giren tanımadıkları iki kişiyi fark ederek, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Ebru ve Şeyma U. kardeşleri, evde hırsızlık yapamadan suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan iki kardeşin üzerinde yapılan aramada bin 50 lira, 50 dolar ve 60 Euro ile kapı açmak için kullandıkları 2 tornavida ele geçirdi. İki kardeşin, geçen 2 ve 3 Ağustos'ta aynı mahallede üç farklı eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi.

İki kardeşin buralardan 20 bin 888 lira değerinde altın, bilezik ve 3 bin lira para çaldıkları tespit edildi. Ebru ve Şeyma U. kardeşler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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