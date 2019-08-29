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29.08.2019 - 13:33| AA

Suçüstü yakalandılar!

İzmir'in Menderes ilçesindeki Notion Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptığı belirtilen 5 şüpheli yakalandı.

Suçüstü yakalandılar!

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetbeyli Mahallesi'nde  birinci derece sit alanı antik kentindeki bir kuyuya iki kişinin girip çıktığını  gördü.

Ekipler, düzenlenen operasyonda, kaçmaya çalışan iki şüpheli ile  onlara gözcülük yaptığı belirtilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Kuyunun içerisinde  yapılan aramada, kazı aletleri ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Zanlılar, Jandarma'daki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

 

 

Doktorları şoke ettiElazığ'da, göğüs ağrısı ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede kanser şüphesiyle operasyon geçiren 37 yaşındaki Mehmet Topuz'un sağ akciğerinden böcek çıktı.
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