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30.07.2019 - 01:38| İHA

Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen yakalandı.

Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

Alınan bilgiye göre; saat 00.40’ta Sahil Güvenlik bünyesindeki uçak tarafından yapılan devriye uçuşunda Ayvalık’ın Sarımsaklı açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmen’in Midilli Adası’na doğru gittiği tespit edildi.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurarak botun içerisinde bulunan; 15 Kongo, 13 Suriye, 3 Güney Amerika olmak üzere 31 göçmeni ele geçirdi.

Suda hareketli anlar: Onlarca göçmen böyle yakalandı

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Son bir ayda 5. kez intihara kalkıştıDiyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir ay içerisinde 5’inci kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan intahara kalkışan Z.D. adlı genç kız polis ekipleri tarafından ikna edildi.
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