Suikast timini yakalayan o komutana yeni görev

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığındaki 18 generalin görev yeri değişti. Ayrıca, dört albay generalliğe yükseltilirken, iki general de emekliye sevk edildi. Jandarma Genel Komutanlığında görevli Kıdemli Albaylar Mustafa Erdem ve Erhan Demir ile Kurmay Kıdemli Albaylar Yüksel Yiğit ile Nail İlbey tuğgeneralliğe terfi ettirildi. 18 general ve 30 albayın görev yeri değişti. 38 ilin jandarma komutanlıklarına da atama yapıldı. Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu. Okyar, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan darbecileri yakalayan ekibi yönetmişti.