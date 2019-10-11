Suikastçı Altıntaş’ın ev arkadaşına tahliye

‘Bunlardan bize ne’

Karlov’un, FETÖ’cü Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 28 sanıklı suikast davasının duruşmasında, mahkemenin ara kararında tutuklu 3 sanığa tahliye kararı çıktı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık ifadelerinin ardından sanıklar dinlendi. Katil zanlısı Altıntaş’a suikast talimatı ilettiği ve örgüt içindeki abisi olduğu iddia edilen sanık Şahin Söğüt, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak hakkında basında çıkan haberleri uzun uzun anlatınca mahkeme başkanı tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, “ne anlatıyorsun Şahin Söğüt?” diye çıkışırken, Söğüt ise, “hakkımda yapılan haberleri anlatıyorum” dedi. Mahkeme başkanı, bunun üzerine Söğüt’e, “Bunlardan bize ne? Sen hakkındaki suçlamaları anlat” dedi.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, suikastçı Altıntaş’ın eski ev arkadaşı sanık eski polis Sercan Başar ile okul arkadaşı Kaan Bülbül ve serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan’ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme tahliye kararı verdiği sanıkların, “ev hapsi” şeklindeki adli kontrolün uygulanmasını kararlaştırdı.