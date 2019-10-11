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11.10.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

Suikastçı Altıntaş’ın ev arkadaşına tahliye

Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 10’u tutuklu 28 sanıklı davanın dünkü duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın eski ev arkadaşı sanık eski polis Sercan Başar ve okul arkadaşı Kaan Bülbül ile sergi koordinatörlerinden Mustafa Timur Özkan’ın ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Suikastçı Altıntaş’ın ev arkadaşına tahliye

 

‘Bunlardan bize ne’

Karlov’un, FETÖ’cü Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 28 sanıklı suikast davasının duruşmasında, mahkemenin ara kararında tutuklu 3 sanığa tahliye kararı çıktı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık ifadelerinin ardından sanıklar dinlendi. Katil zanlısı Altıntaş’a suikast talimatı ilettiği ve örgüt içindeki abisi olduğu iddia edilen sanık Şahin Söğüt, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak hakkında basında çıkan haberleri uzun uzun anlatınca mahkeme başkanı tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, “ne anlatıyorsun Şahin Söğüt?” diye çıkışırken, Söğüt ise, “hakkımda yapılan haberleri anlatıyorum” dedi. Mahkeme başkanı, bunun üzerine Söğüt’e, “Bunlardan bize ne? Sen hakkındaki suçlamaları anlat” dedi.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, suikastçı Altıntaş’ın eski ev arkadaşı sanık eski polis Sercan Başar ile okul arkadaşı Kaan Bülbül ve serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan’ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme tahliye kararı verdiği sanıkların, “ev hapsi” şeklindeki adli kontrolün uygulanmasını kararlaştırdı.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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