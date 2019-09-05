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05.09.2019 - 12:47

Suikastçilerin Şifresi filmi konusu ve başrol oyuncuları

Suikastçilerin Şifresi filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2018 yılında vizyona giren Suikastçilerin Şifresi filminin yönetmen koltuğunda David A. Armstrong oturuyor. Peki Suikastçilerin Şifresi filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Suikastçilerin Şifresi filmi konusu ve başrol oyuncuları

Suikastçilerin Şifresi filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşuyor. Kanal D ekranında yayınlanacak olan Suikastçilerin Şifresi filminin başrollerinde Julian Lee, Min-Su Choi, John Savage, Martin Kove ve Christopher Atkins yer alıyor.

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU

İşinde çok daha yeni bir dedektif olan Michael Connelly, babasının gölgesinde büyümüştür. Michael Connelly'in babası da tıpkı onun gibi eski bir dedektiftir. Babası, zamanında Los Angeles polis departmanının gözde dedektiflerinden birisiydi ancak işlediği suçlar nedeniyle görevden alınarak öldürülmüştür. Michael, bu ölümün arkasındaki sırrı çok merak etse de elinden bir şey gelmemektedir.

Babasının oğlu olmaktan dolayı bazen pişmanlıklar duyan Michael Connelly, yeni başladığı mesleğinde kendisini kanıtlamak durumundadır. Kendisini kanıtlayabilmek adına Michael'in eline bir daha hayatında bulamayacağı bir fırsat gelir. Michael, bu fırsatı şansına çevirebilecek midir? Düşük bütçesine rağmen izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Suikastçilerin Şifresi izle isimli 2018 yılı filminde deneyimli aktör Justin Chatwin, Michael Connolly isimli dedektif rolünde karşımızda olacak. Senaryo anlamında pek ilgi çekmemesine rağmen oyuncu performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran The Assassin's Code filmi sizlerle.

Başrollerinde, Julian Lee, Min-Su Choi, John Savage, Martin Kove ve Christopher Atkins'in olduğu "Suikastçilerin Şifresi" filmi Kanal D'de!

Birbirinden farklı üç ulustan suikastçiler içinde gizli silah projesi olan bilgisayar diskini ele geçirebilmek için ellerinden geleni yapacaklardır.

 

 

Julia’nın öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu: Sürücü kusuruludurBakırköy sahil yolunda bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, arkadaşının da yaralandığı kazaya ilişkin davaya devam edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tutuklu sanığın 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu ve kamyonetle yarış eder şekilde makas atarak ilerlemesi sonucu kazanın gerçekleştiği belirtildi.
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