Şükran Ovalı kimdir, kaç yaşında?
Şükran Ovalı, Caner Erkin ile dünya evine girdikten sonra Mihran Ela'yı dünyaya getirdi. Doğum kilolarını eleştirenler üzüldüğünü belirten Şükran Ovalı muhabirlerin sorduğu Caner Erkin ile evliliğinizin ardından futbola yakınlaştınız mı sorusuna hayır uzaklaştım yanıtını verdi. Peki Şükran Ovalı kimdir?
Şükran Ovalı kariyerine 2006 yılında adım attı. Film ve dizilerde kaptığı yardımcı karakterler ile ekranlarda görünmeye başlayan Şükran Ovalı ilk olarak Ezo Gelin dizisinin yanı sıra Pars: Kiraz Operasyonu filminde aldığı yardımcı karakter rolleri ile tanınmaya başlandı. Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında dünya evine giren Şükran Ovalı birçok dizi ve filmde rol aldı.
Filmografi
Bez Bebek : 2007-2009 (Dizi) (FOX) Merve
Aşk Yakar : 2008 (Dizi) (Kanal D)
Alia : 2008 (Film) İpek Komiser
Ev : 2009 (Film)
Kahramanlar : 2009 (Dizi) (Show TV) Ayşe Komiser
Bir Bulut Olsam : 2009 (Dizi) (Kanal D) Bahar
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : 2010 (Dizi) (Star TV) Aslı rolünde (Konuk Oyuncu)
Reis : 2011 (Dizi) (atv) Nazlı
Kötü Yol : 2012 (Kanal D) Nuran
Leyla ile Mecnun : 2012 (TRT 1) Sena rolünde (Konuk oyuncu)
Avrupa Avrupa : 2013 Melisa
Cinayet : 2014 Umay Abalı
Şeref Meselesi : 2014 Derya