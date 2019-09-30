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30.09.2019 - 11:47 |

Şükran Ovalı kimdir, kaç yaşında?

Şükran Ovalı, Caner Erkin ile dünya evine girdikten sonra Mihran Ela'yı dünyaya getirdi. Doğum kilolarını eleştirenler üzüldüğünü belirten Şükran Ovalı muhabirlerin sorduğu Caner Erkin ile evliliğinizin ardından futbola yakınlaştınız mı sorusuna hayır uzaklaştım yanıtını verdi. Peki Şükran Ovalı kimdir?

Şükran Ovalı kimdir, kaç yaşında?

Şükran Ovalı kariyerine 2006 yılında adım attı. Film ve dizilerde kaptığı yardımcı karakterler ile ekranlarda görünmeye başlayan Şükran Ovalı ilk olarak Ezo Gelin dizisinin yanı sıra Pars: Kiraz Operasyonu filminde aldığı yardımcı karakter rolleri ile tanınmaya başlandı. Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında dünya evine giren Şükran Ovalı birçok dizi ve filmde rol aldı.

Filmografi

Bez Bebek : 2007-2009 (Dizi) (FOX) Merve

Aşk Yakar : 2008 (Dizi) (Kanal D)

Alia : 2008 (Film) İpek Komiser

Ev : 2009 (Film)

Kahramanlar : 2009 (Dizi) (Show TV) Ayşe Komiser

Bir Bulut Olsam : 2009 (Dizi) (Kanal D) Bahar

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : 2010 (Dizi) (Star TV) Aslı rolünde (Konuk Oyuncu)

Reis : 2011 (Dizi) (atv) Nazlı

Kötü Yol : 2012 (Kanal D) Nuran

Leyla ile Mecnun : 2012 (TRT 1) Sena rolünde (Konuk oyuncu)

Avrupa Avrupa : 2013 Melisa

Cinayet : 2014 Umay Abalı

Şeref Meselesi : 2014 Derya

16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptıİstanbul'da yaşayan Elif D. isimli bir kadın, kendisini başka kadınlarla aldattığını iddia ederek 16 yıllık eşine boşanma davası açtı. Mahkeme boşanma davası için duruşma günü verirken ‘bu kadarına da pes’ dedirten bir olay yaşandı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle düğün yapan davalı koca, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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