Şükran Ovalı kimdir, kaç yaşında?

Şükran Ovalı kariyerine 2006 yılında adım attı. Film ve dizilerde kaptığı yardımcı karakterler ile ekranlarda görünmeye başlayan Şükran Ovalı ilk olarak Ezo Gelin dizisinin yanı sıra Pars: Kiraz Operasyonu filminde aldığı yardımcı karakter rolleri ile tanınmaya başlandı. Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında dünya evine giren Şükran Ovalı birçok dizi ve filmde rol aldı.

Filmografi

Bez Bebek : 2007-2009 (Dizi) (FOX) Merve

Aşk Yakar : 2008 (Dizi) (Kanal D)

Alia : 2008 (Film) İpek Komiser

Ev : 2009 (Film)

Kahramanlar : 2009 (Dizi) (Show TV) Ayşe Komiser

Bir Bulut Olsam : 2009 (Dizi) (Kanal D) Bahar

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : 2010 (Dizi) (Star TV) Aslı rolünde (Konuk Oyuncu)

Reis : 2011 (Dizi) (atv) Nazlı

Kötü Yol : 2012 (Kanal D) Nuran

Leyla ile Mecnun : 2012 (TRT 1) Sena rolünde (Konuk oyuncu)

Avrupa Avrupa : 2013 Melisa

Cinayet : 2014 Umay Abalı

Şeref Meselesi : 2014 Derya