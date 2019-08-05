Sulama kanalına uçtu!

Adem Turcan (42) yönetimindeki 16 NN 197 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Akkise Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı sulama kanalından çıkardı.
Daha sonra sürücü Turcan'ın cesedi, araç içinden çıkartılarak otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kuyumcuda unuttuğu altınları çaldırdı!İstanbul Sultangazi'de 15 yıl sonra baba olmanın mutluluğunu yaşayan Mazhar Kıbık, ailesine sürpriz yapmak için kuyumcuya gitti. 2 çeyrek altın alan Kıbık, telefonunu ve altınlarını tezgahın üzerinde unuttu. Tezgahtaki telefonu fark eden 1 kişi Kıbık’a telefonunu unuttuğunu söyleyerek, verdi. O esnada adamın yanında bulunan çocuk tezgahtaki çeyrek altınları cebine koydu. O anlar saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.