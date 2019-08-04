Sulama kanalında kaybolan İsmail'in cesedi bulundu

Olay, dün öğleden sonra, Sırrın Mahallesi'ndeki Balaban Köprüsü yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Sıcak nedeniyle bunalıp, serinlemek isteyen İsmail Demir, yasak olmasına rağmen sulama kanalına girdi. Kanalda yüzen Demir, bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Bu sırada Demir'in akıntıya kapıldığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, hava kararana kadar kanalda arama yaptı; ancak Demir'e ulaşamadı. Bugün sabah saatlerinde tekrar başlatılan aramalar sonucu Demir'in, akıntıya kapıldığı bölgeden 5 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu.

Sudan çıkarılan İsmail Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.