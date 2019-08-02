Sulama suyunuzu güneşten sağlayın

Güneş enerjisi, konutların yanı sıra tarım ve sanayide de gelişen bir elektrik kaynağı. Güneş enerjisini yatırımlarında kullananlar teşviklerden yararlanabiliyor. Tarımsal sulamada da gelişen bir alternatif olan güneş enerjisi ile birçok üründe şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan tarım yapmak mümkün. Sulamada kullanılan güneş enerjisi sistemleri 5-7 yılda kendini amorti edebiliyor ve arazinin büyüklüğüne göre 10 bin liraya kadar mal edilebiliyor.

Gümrük muafiyeti

Güneş enerjisinde evlerin yanı sıra küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere de çeşitli teşvikler sağlanıyor. Yatırım Teşvik Belgesi ile enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca uygun görülecek yatırımlar destekleniyor.

Güneş enerjisi yatırım teşvik belgesi ile makine ekipman alımları için KDV ve gümrük muafiyeti sağlanabiliyor. Türbin ve jeneratörler ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı da teşviklerden yararlanabiliyor. Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan yetiştiricileri ile seracılar KOSGEB üzerinden teşvik alabiliyor.

Kalkınma Planı çerçevesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, yenilenebilir enerji üretiminin şebekeye güvenli bir şekilde entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerekli planlama ve yatırımlar gerçekleştirilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) benzeri modeller sayesinde yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretiminde daha yoğun bir şekilde kullanılması sağlanacak. Yenilenebilir enerji üretim tesislerinin şebekeye entegrasyonu ve buna ilişkin teknik yardım projeleri hayata geçirilecek.

Güneş ve rüzgâr enerjisinde kapasite tahsisi yapılan YEKA için yılın son çeyreğinde yeni yarışmaya çıkılacak, güneşin verimli olan iller üzerinde çalışılacak.

Sulamayı destekliyor

Güneş enerjisinde en önemli gelişim alanlarından birisi de tarım. Güneş enerjisi sulama sistemleri, şebeke elektriğinin bulunmadığı yerlerde sulama için destek sağlıyor. Bu sistemlerde fotovoltaik(PV) paneller ile üretilen elektrik enerjisi akülerde depolanarak çiftçinin enerji ihtiyacını gece gündüz) karşılayabiliyor. Bu kapsamda DC su pompaları ile güneş enerjisi sulama sistemleri, akü destekli pompalar ile güneş enerjisi sulama sistemleri, mobil güneş enerjisi römork sulama sistemleri gibi sistemler kurulabiliyor.

10 bin-150 bin liraya sistem kurulabiliyor

Tarımsal sulamada güneş paneli için arazinin büyüklüğüne göre 10 bin liradan 150 bin liraya kadar değişen fiyatlarda güneş enerjisi sistemi kurulabildiğini ifade eden Erkan Nazlı, 1 dönüm arazideki 600-700 metrekarelik tarım arazisinde 20-30 ağaç için 1.1 KW ile 1.5 KW arası bir sistemin yeterli olduğunu, bunun da yaklaşık 8-12 bin liraya mal olduğunu anlattı.

Nazlı, tarımda güneş enerjisi sistemlerinin yaklaşık 5 ila 7 sene arasında masrafını amorti ettiğini söyledi. Erkan Nazlı, şebeke elektriğiyle birlikte kullanılan güneş enerjisinin de, yaklaşık bin liralık bir elektrik faturasını 400-500 liraya çektiğini ifade etti.

Hangi ürünler için uygun?

Güneş enerjili tarım sistemleri hakkında Milliyet’e bilgi veren CW Enerji Satış Pazarlama Müdürü Erkan Nazlı, 24 saat sulama isteyen ürünlerin şebeke elektriği desteğiyle, kısıtlı sulama isteyen ürünlerin ise tek başına tarımsal sulamada güneşi kullanabildiğini söyledi.

Pancar ve pirinç gibi 24 saat su isteyen ürünlerin şebeke desteğinden yararlandığı için elektrik fiyatlarından etkilendiğini anlatan Nazlı; zeytin, domates, salatalık, çilek, karpuz gibi bitkilerin ise can suyu denecek miktarda az suya ihtiyaç duyması nedeniyle güneş enerjili sulamadan yararlanabildiğini ve elektrik zamlarından etkilenmediğini kaydetti.

Nazilli ilk sırada

CW Enerji Satış Pazarlama Müdürü Erkan Nazlı, Türkiye’de pek çok bölgenin güneş aldığına dikkat çekerek, tarımsal sulamada güneş enerjisinin en çok Nazilli’de kullanıldığını söyledi. Başta Konya, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Şanlıurfa olmak üzere bazı illerin tarımda güneş enerjisi kullanımına uygun olduğunu ifade eden Nazlı, Trabzon ve Rize gibi Karadeniz illerinin ise düşük güneşlenme ve yüksek yağmur oranıyla geriden geldiğini söyledi. Güneş panellerini kendilerinin üretmesinin de bir avantaj olduğunu belirten Erkan Nazlı, “Ortadoğu’da en büyük panel üretimini yapıyoruz. Yakında kendi güneş hücremizi de üretmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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