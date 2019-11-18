Sular ne zaman gelecek? 18 Kasım İSKİ su kesintisi

Sular ne zaman gelecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen kesintiler ile ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları düzenlenebiliyor. Bu kapsamda İSKİ tarafından bugün Başakşehir, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Sultangazi'de bazı mahallelere an itibariyle su verilemiyor. Peki Sular bugün ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Başakehir'de 1. Kısım Mahallesinde yürütülen bakım onarım çalışmaları kapsamında bu sabah saatlerinden itibaren başlatılan çalışmanın 14:00 itibariyle sona ermesi bekleniyor

Beşiktaş'ta Mecidiye ve Balmumcu mahallelerinde sabah saatlerinde başlatılan çalışmanın 12:30 civarında bitirilmesi öngörülüyor

Fatih, Beyazıt mahallesinde 04:45'te başlatılan çalışmanın 11:00 itibariyle sonlandırılması bekleniyor.

Kadıköy, Rasimpaşa ve Hasanpaşa mahallerinde yaşanan kesintinin 13:00 itibariyle sonlandırılması öngörülüyor.



Sultangazi'de Uğur Mumcu ve 50. Yıl Mahallelerinde yürütülen çalışmaların 13:30'da sonlandırılması bekleniyor.