Sular ne zaman gelecek? 7 Aralık arıza kesinti listesi
İstanbul'da bazı ilçelere su verilemiyor. Onarım çalışması devam ederken hafta sonu susuz kalan İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?" diye sorguluyor.
İSKİ 7 Aralık arıza kesinti listesini açıkladı. Arnavutköy, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Silivri, Çatalca ve Şişli'nin bazı mahallelerine su verilemiyor. Balım ve onarım çalışmasının ardından sular tekrar verilecek. Peki, sular ne zaman gelecek?
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ARNAVUTKÖY
Hadımköy Mah,Dursunköy Mah,Deliklikaya Mah
Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Yeniköy Mah,Karaburun Mah
Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYOĞLU
Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ESENYURT
Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
EYÜPSULTAN
Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
FATİH
Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÇATALCA
Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ŞİŞLİ
Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.