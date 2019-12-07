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07.12.2019 - 11:50 |

Sular ne zaman gelecek? 7 Aralık arıza kesinti listesi

İstanbul'da bazı ilçelere su verilemiyor. Onarım çalışması devam ederken hafta sonu susuz kalan İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?" diye sorguluyor.

Sular ne zaman gelecek? 7 Aralık arıza kesinti listesi

 

İSKİ 7 Aralık arıza kesinti listesini açıkladı. Arnavutköy, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Silivri, Çatalca ve Şişli'nin bazı mahallelerine su verilemiyor. Balım ve onarım çalışmasının ardından sular tekrar verilecek. Peki, sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

Hadımköy Mah,Dursunköy Mah,Deliklikaya Mah

Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Yeniköy Mah,Karaburun Mah

Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

BEYOĞLU

Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

ESENYURT

Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

EYÜPSULTAN

Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

FATİH

Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ŞİŞLİ

Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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